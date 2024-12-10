В Молдове хотят создать фондовую биржу при участии Румынии

В Молдове планируют создать Кишиневскую фондовую биржу, учредителями которой станут государство и Бухарестская фондовая биржа (Румыния). Об этом сообщило Министерство экономического развития и цифровизации Молдовы.

"Мы привлекаем глобальных институциональных инвесторов, которые будут интегрировать наши компании в глобальные цепочки создания стоимости. Мы связываемся с европейскими рынками и ускоряем развитие нашего рынка капитала. Партнерство с Бухарестской фондовой биржей привносит опыт и международный авторитет на наш рынок капитала. Это стратегический проект, над которым мы работали совместно с Нацбанком, Национальной комиссией по финансовым рынкам, министерством финансов", - говорится в сообщении.

Молдова будет участвовать в этой бирже в качестве акционера, что позволит влиять на направление развития фондовой биржи.

В сообщении также говорится, что все граждане смогут инвестировать в финансовые инструменты, которые станут основой для частных пенсионных и страховых фондов, наши компании получат более легкий доступ к румынскому и международному капиталу благодаря передовым торговым технологиям.