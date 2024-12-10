ЦБ Армении снизил ставку рефинансирования до 7% годовых

Совет Центрального банка Армении принял решение понизить ставку рефинансирования на 0,25 процентного пункта до 7% годовых. Об этом говорится в сообщении регулятора.

При этом ставка ломбардного репо установлена на уровне 8,50%, а ставка по привлекаемым от банков средствам - 5,50%.

Регулятор последовательно снижает ключевую ставку с июня 2023 года, стремясь повысить доступность финансовых ресурсов в экономике.

Этому предшествовал длительный период ужесточения денежно-кредитной политики: с 15 декабря 2020 года ЦБ регулярно повышал ставку рефинансирования с 4,25% до 10,75% для сдерживания инфляции.

По данным статистического комитета страны, в ноябре годовая инфляция в Армении составила 1,4%. Целевой уровень инфляции в 2024 году - 4% плюс-минус 1,5%.