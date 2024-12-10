Последнее обновление: 10.12.2024 10:56

В Беларуси установлены объемы реализации древесины вне биржевых торгов в 2025 году

Постановлением Совмина № 918 от 5 декабря 2024 г. установлены объемы реализации древесины на корню вне биржевых торгов в 2025 году.

Согласно документу, всего в следующем году объемы реализации указанной древесины запланированы в размере более 3,4 млн куб. м. Из них 909,1 тыс. куб. м – в Гомельской области; 676,9 тыс. куб. м – в Минской области; 662,9 тыс. куб. м – в Витебской области; 590,4 тыс. куб. м – в Могилевской области; 328,4 тыс. куб. м – в Брестской области; 197,9 тыс. куб. м – в Гродненской области.



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