В Минэкономики утверждают, что санируемые предприятия Гомельской области работают с прибылью

Санируемые предприятия Гомельской области работают с прибылью. Об этом заявил начальник Гомельского территориального отдела по санации и банкротству Министерства экономики Александр Гарбун.

В Гомельской области 12 предприятий, осуществляющих деятельность в сфере промышленности, транспорта и строительства, проходят процедуру санации. Среди них - акционерные общества «Амипак», «Мозырьпромстрой», «Гомельторгмаш», «САЛЕО-Гомель», «Мозырьпиво» и другие.

«Большинство предприятий демонстрируют прибыльную деятельность и своевременно осуществляют текущие платежи. За год просроченная задолженность в среднем снизилась на 6,3%», - сказал чиновник, которого цитирует пресс-служба Минэкономики.

Александр Гарбун отметил важность оперативного принятия управленческих решений об оздоровлении предприятий. Комплексный подход к финансовому оздоровлению поможет субъектам более успешно справляться с долгами и возвращаться к эффективной работе.

Закон «Об урегулировании неплатежеспособности», вступивший в силу 1 октября 2023 года, предоставляет для этого необходимые инструменты.