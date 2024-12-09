Последнее обновление: 09.12.2024 18:00

Германия и Австрия приостановили рассмотрение заявок от сирийских беженцев

Германия и Австрия приостановили рассмотрение заявок от сирийских беженцев. Об этом сообщило Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев в ответ на запрос Spiegel.

Представитель ведомства пояснил, что ситуация в Сирии сейчас слишком непредсказуемая, из-за чего заявки на предоставление убежища невозможно рассматривать по сути дела.

Австрия тоже решила приостановить рассмотрение заявок сирийцев на предоставление убежища, пишет крупнейшая газета страны Kronen Zeitung со ссылкой на источники в правительственных кругах.

По данным ООН на конец ноября 2024 года, больше всего беженцев из Сирии — более 3,6 млн — приняла граничащая с ней Турция. В Евросоюзе более миллиона сирийцев либо запросили статус беженца, либо уже его получили, большая их часть — 59% — находятся в Германии.



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