Германия и Австрия приостановили рассмотрение заявок от сирийских беженцев. Об этом сообщило Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев в ответ на запрос Spiegel.

Представитель ведомства пояснил, что ситуация в Сирии сейчас слишком непредсказуемая, из-за чего заявки на предоставление убежища невозможно рассматривать по сути дела.

Австрия тоже решила приостановить рассмотрение заявок сирийцев на предоставление убежища, пишет крупнейшая газета страны Kronen Zeitung со ссылкой на источники в правительственных кругах.

По данным ООН на конец ноября 2024 года, больше всего беженцев из Сирии — более 3,6 млн — приняла граничащая с ней Турция. В Евросоюзе более миллиона сирийцев либо запросили статус беженца, либо уже его получили, большая их часть — 59% — находятся в Германии.