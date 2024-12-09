Последнее обновление: 09.12.2024 10:22

Польская PERN восстановила работу поврежденного участка нефтепровода "Дружба"

Польский трубопроводный оператор PERN в субботу днем восстановил работоспособность поврежденного участка нефтепровода "Дружба".

"Pern восстановил штатную работу первой нитки западного газопровода после аварии 1 декабря 2024 года в Пневах" - говорится в сообщении оператора.

Ранее Pern сообщила, что на участке северного нефтепровода "Дружба", который проходит по территории Беларуси, Польши, Германии, Латвии и Литвы, зафиксирована утечка нефти. Повреждение трубопровода было обнаружено в районе города Пневы.

Отмечалось, что причины инцидента пока неизвестны и будут расследованы внутренним комитетом Pern.

При этом Польша продолжала поставки нефти на НПЗ Шведт в Германии по одной из двух веток системы. "Транснефть" заявила, что прокачивает нефть по нефтепроводу "Дружба" в направлении Беларуси в соответствии с графиком.

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