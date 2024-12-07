Fitch изменило прогноз по рейтингу Грузии на "негативный"

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings изменило прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента (РДЭ) Грузии в инвалюте со "стабильного" на "негативный".

Как сообщается в пресс-релизе агентства, РДЭ подтвержден на уровне "BB".

"Fitch считает, что политическая и общественная поляризация заметно усилилась после спорных парламентских выборов в октябре, на которых партия "Грузинская мечта" сохранила власть, получив 89 из 120 мест. Оппозиция и большинство западных стран до сих пор отказываются официально признавать результаты, ссылаясь на злоупотребления, а оппозиция пообещала бойкотировать парламент", - поясняется в пресс-релизе.

По мнению Fitch, политические риски, вероятно, останутся очень высокими, что проявится в крупных протестах и юридических проблемах. Затяжной политический кризис может подорвать институциональную структуру и повлиять на доверие инвесторов и внутреннего рынка, оказав давление на внешнюю ликвидность и обменный курс. В сочетании с ослаблением доверия к государственным институтам это может оказать негативное влияние на показатели госуправления в Грузии, которые традиционно были сильной стороной по сравнению с сопоставимыми странами.

Агентство отмечает, что протесты в Грузии усилились после решения властей об отсрочке диалога о вступлении в ЕС как минимум до 2028 года.

"Если беспорядки усилятся, отношения с ключевыми западными странами могут еще больше обостриться, что может привести к снижению притока прямых иностранных инвестиций или многосторонних выплат", - говорится в пресс-релизе.

На этом фоне Fitch не ожидает возобновления текущей предупредительной программы МВФ (приостановлена в третьем квартале 2023 года), что ослабит способность небольшой, открытой и долларизированной экономики Грузии эффективно реагировать на внешние шоки.