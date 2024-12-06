Крупнейший в мире суверенный фонд может начать продажу российских акций

Крупнейший в мире суверенный фонд с капиталом в $1,8 трлн – Фонд благосостояния Норвегии – может начать продажу акций российских компаний, если это будет соответствовать международным санкциям. Об этом пишет Reuters.

"Разрешение на продажу российских акций фонду предоставляется при условии, что продажа может быть осуществлена в соответствии с действующими санкциями", – сообщила заместитель министра финансов Норвегии Эллен Рейтан.

Министерство финансов Норвегии приказало остановить все операции с российскими активами фонда после полномасштабного вторжения России в Украину. До сих пор фонд не мог продать российские активы, потому что ему запрещено продавать контрагентам, находящимся под санкциями США или ЕС.

Управляющий фондом Центробанк Норвегии обратился в Министерство финансов за разрешением на продажу части своего российского портфеля, когда это будет возможно.

Заместитель председателя Центробанка России Филипп Габуния заявил, что любое решение о продаже активов на территории России потребует разрешения РФ, которое будет предоставлено только по весомым основаниям.

Стоимость портфеля российских акций норвежского фонда на конец июня 2024 оценивалась в 1,5 млрд крон ($135 млн).

Согласно данным фонда, инвестиции вложены в 49 российских компаний, с крупнейшими пакетами акций Сбербанка, Лукойла и Газпрома.

Туда также входят акции российских компаний, акции которых котируются за пределами России или имеют вторичный листинг за пределами России, в том числе акции Новатека, Яндекса, Евраза, Globaltrans Investments и Ozon Holdings.

Кроме этого, фонд держит российские рубли на сумму около 3,2 млрд крон на своем счету в Citibank в российском Национальном расчетном депозитарии, состоящих из дивидендов, полученных в период с февраля 2022 года.