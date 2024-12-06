Последнее обновление: 06.12.2024 18:00

Поставки нефти в Чехию по нефтепроводу "Дружба" возобновились

Категории: Чехия Нефть

Поставки нефти в Чехию по нефтепроводу "Дружба" возобновлены. Об этом сообщил чешский трубопроводный оператор Mero.

В среду утром Чехия перестала получать нефть по нефтепроводу "Дружба", причины не назывались. В "Транснефти" заявили, что по российской территории трубопровода нефть поставляется в штатном режиме.

Правительство Чехии одобрило выделение из госрезерва 330 тыс. т нефти на случай, если поставки не возобновились бы в ближайшее время.

Согласно информации на сайте ORLEN Unipetrol, ей принадлежит два НПЗ в Чехии - Litvinov и Kralupy), и оба они снабжаются в том числе по нефтепроводу "Дружба", южная ветка которого заканчивается на НПЗ Litvinov. Также НПЗ подключены к нефтепроводу TAL, который идет из итальянского Триеста в Германию, и далее по нефтепроводу IKL в Чехию. НПЗ могут перерабатывать и нефть местных производителей, которая может транспортироваться как по "Дружбе", так и в железнодорожных цистернах.

Нефтепровод "Дружба" начинается в России, далее идет в Беларусь и там разветвляется на северную и южную ветки. Южная ветка следует на территорию Украины, Словакии, откуда идут ответвления на Венгрию и Чехию.

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