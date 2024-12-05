Последнее обновление: 05.12.2024 18:00

Академия нацбезопасности будет набирать белорусских студентов на гражданские специальности

Лукашенко подписал указ № 455, который вносит изменения в Указ № 355 "Об Академии национальной безопасности", сообщает его пресс-служба.

В соответствии с документом Комитету государственной безопасности предоставлено право определять особенности создания и функционирования институтов (без права юридического лица), факультетов и кафедр Академии национальной безопасности.

Главным нововведением является создание правовых оснований для обучения в этой академии студентов по ряду гражданских специальностей.

"Это обеспечит дополнительные условия для удовлетворения потребности органов системы национальной безопасности в высококвалифицированных кадрах", - говорится в комментарии.



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