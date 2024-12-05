Расширение электросети Германии может обойтись в €651 млрд

Расширение электросети Германии, являющееся частью амбициозного плана страны достичь углеродной нейтральности к 2045 году, может обойтись в €651 млрд.

Исследование, проведенное институтом IMK в Дюссельдорфе и Мангеймским университетом, показало, что Германия должна почти вдвое увеличить свои расходы на развитие сети до €34 млрд в год. Например, в 2023 году страна инвестировала около €15 млрд в проекты электросетей.

Однако, как предупреждает исследование IMK, общие расходы могут оказаться еще выше, пишет dpa.

На Севере Германии много ветропарков и других возобновляемых источников энергии. Расширение сети частично направлено на то, чтобы обеспечить доставку электроэнергии в южные регионы, где сосредоточены население и промышленность.

Сейчас основная электросеть Германии имеет протяженность около 38 тыс. километров, а распределительная сеть насчитывает около 1,9 млн километров.

Ученые использовали прогнозы операторов магистральных сетей, которые оценивают расходы на существующий план расширения сети в 328 миллиардов евро. С учетом затрат на распределительную сеть исследователи рассчитали, что потребуется дополнительно €323 млрд. Для сравнения: исследование, проведенное ранее в этом году консалтинговой компанией ef.Ruhr, оценило общие расходы на расширение обеих сетей примерно в €732 млрд.

Исследование финансировалось фондом Ганса Бёкслера, тесно связанным с профсоюзным движением Германии. В исследовании отмечаются такие риски, как рост цен на сырье, узкие места в поставках трансформаторов и линий электропередач, а также задержки в регуляторных соглашениях.

Затраты на работы и расширение будут перекладываться на потребителей электроэнергии через сетевые тарифы, которые уже увеличились в последние годы. Это вызвало политические обсуждения возможных субсидий для ограничения ущерба от высоких затрат на энергию для немецкой промышленности.

Авторы исследования также намерены изучить оптимальные способы финансирования необходимых инвестиций.

Расширение электросетей считается важной частью плана Германии по достижению углеродной нейтральности к 2045 году.