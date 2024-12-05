Парламент Казахстана принял закон об увеличении дефицита бюджета-2024 до 2,7% ВВП

Сенат (верхняя палата) парламента Казахстана принял закон о внесении поправок в бюджет на 2024 год, предполагающих увеличение его дефицита до 2,7% ВВП с 2,6% ВВП.

Согласно обновленному варианту бюджета, его доходы теперь планируются на уровне 14,1 трлн тенге (на 12%, или на 2 трлн тенге меньше первоначального варианта), расходы - 24 трлн тенге (рост на 0,4%). Дефицит бюджета увеличен с 3,5 трлн тенге (2,6% ВВП) до 3,6 трлн тенге (2,7% ВВП).

Причинами уменьшения поступлений в доходную часть бюджета названы, в частности, снижение объема добычи нефти, рост объемов возврата НДС (в связи с погашением долга по компенсации НДС за 2023 год в сумме 594 млрд тенге). В числе причин также называются нестабильность внешних факторов, таких как мировые цены на основные экспортные товары Казахстана, а также логистические издержки крупных компаний.

В документе сохранены прежние макроэкономические прогнозы на 2024 год: цена на нефть - $80 за баррель, расчетный курс - 460 тенге/$1, инфляция - в коридоре 6-8%.

Из-за неисполнения доходной части бюджета целевой трансферт из Нацфонда, где аккумулируются доходы Казахстана от нефтегазовых проектов, планируется увеличить на 2 трлн тенге - до 3,6 трлн тенге. Средства будут направлены на поддержание развития регионов и финансирование социально значимых и стратегически важных инфраструктурных проектов.

Нижняя палата парламента приняла эти поправки 27 ноября. В соответствии с законотворческой процедурой документ направлен на подпись президенту Казахстана.