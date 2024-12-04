General Motors планирует списать $5 млрд стоимости бизнеса в Китае

Американский автопроизводитель General Motors спишет более $5 млрд стоимости бизнеса в Китае в условиях конкурентной ценовой войны на рынке этой страны.

Как заявила компания, активы на $2,6-2,9 млрд будут списаны в рамках совместных предприятий в КНР. Расходы на закрытие предприятий и реструктуризацию операций, в том числе отказ от производства неприбыльных моделей автомобилей, составят еще порядка $2,7 млрд.

На конец 2023 года GM оценивала в $6,4 млрд свою долю в SAIC-GM, совместном предприятии с SAIC Motor Corp. Убыток СП в январе-сентябре составлял $347 млн, сообщает агентство Bloomberg.

GM и германский Volkswagen являются двумя крупнейшими западными автопроизводителями, работающими в Китае. Но, как и многие конкуренты, обе компании изо всех сил пытаются сохранить свои позиции на фоне растущего соперничества с местными производителями, отмечает Financial Times.