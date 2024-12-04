Последнее обновление: 04.12.2024 18:00

General Motors планирует списать $5 млрд стоимости бизнеса в Китае

Американский автопроизводитель General Motors спишет более $5 млрд стоимости бизнеса в Китае в условиях конкурентной ценовой войны на рынке этой страны.

Как заявила компания, активы на $2,6-2,9 млрд будут списаны в рамках совместных предприятий в КНР. Расходы на закрытие предприятий и реструктуризацию операций, в том числе отказ от производства неприбыльных моделей автомобилей, составят еще порядка $2,7 млрд.

На конец 2023 года GM оценивала в $6,4 млрд свою долю в SAIC-GM, совместном предприятии с SAIC Motor Corp. Убыток СП в январе-сентябре составлял $347 млн, сообщает агентство Bloomberg.

GM и германский Volkswagen являются двумя крупнейшими западными автопроизводителями, работающими в Китае. Но, как и многие конкуренты, обе компании изо всех сил пытаются сохранить свои позиции на фоне растущего соперничества с местными производителями, отмечает Financial Times.



<Ноябрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Декабрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование