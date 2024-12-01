Трамп пригрозил БРИКС 100% пошлинами, если те сделают альтернативу доллару

Новоизбранный президент США Дональд Трамп пригрозил объединению БРИКС введением стопроцентных пошлин, если те введут собственную валюту. Об этом политик написал в своей соцсети Truth.

"Идея о том, что страны БРИКС пытаются отойти от доллара, пока мы стоим и смотрим, закончилась", – заявил Трамп.

По его словам, США требуют от этих стран обязательства, что они и не будут создавать новую валюту БРИКС, и не станут поддерживать любую другую валюту для замены "мощного доллара США".

Трамп отметил, что в противном случае страны – члены БРИКС столкнутся со стопроцентными пошлинами, им следует ожидать, что они "попрощаются с продажами в прекрасной экономике США".

"Они могут пойти найти другого "лоха!". Нет шансов, что БРИКС заменит доллар США в международной торговле, и любая страна, которая попробует, должна помахать Америке на прощание", – написал новоизбранный американский лидер.

БРИКС – межгосударственное объединение, в которое входят Бразилия, Россия, Индия, Китайская Народная Республика, Южная Африка, Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия.