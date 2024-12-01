Послы Грузии в Италии и Литве подали в отставку в знак протеста

Исполняющий обязанности посла Грузии в Италии Ираклий Векуа и посол Грузии в Литве Саломе Шапакидзе подали в отставку после решения "Грузинской мечты" приостановить процесс вступления страны в Европейский Союз. Об этом сообщают грузинские медиа со ссылкой на заявления послов.

Исполняющий обязанности посла Грузии в Италии Ираклий Векуа объявил, что покидает дипломатическую службу.

"Сегодня я прощаюсь с МИД... Спасибо за ваше тепло, выдержку и, самое главное, за прощение", – говорится в публикации Векуа.

Также подала в отставку после решения правительства о прекращении интеграции страны с ЕС и посол Грузии в Литве Саломе Шапакидзе.

"Я подаю заявление об отставке с должности посла Грузии в Литве. Для меня было честью и привилегией служить национальным интересам моей страны более 10 лет и смиренно вносить вклад в ее суверенитет и территориальную целостность, которые идут бок о бок с евроатлантическими устремлениями! Грузия – это Европа!", – заявила она.

Ранее стало известно, что посол Грузии в Болгарии Отар Бердзенишвили покидает свою должность в знак протеста из-за срыва грузинскими властями евроинтеграции страны. Также такое решение принял посол Грузии в Нидерландах Давид Соломония.

Отметим, в результате такого решения "Грузинской мечты" США приостановили стратегическое партнерство с Грузией после решения "Грузинской мечты" приостановить процесс вступления страны в Европейский Союз.