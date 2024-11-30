Россияне во II квартале провели криптооперации на 4,8 трлн рублей

За второй-третий квартал 2024 года пользователи из РФ провели криптовалютные операции на сумму 4,8 трлн рублей ($45,2 млрд на момент написания), по оценке Центробанка страны.

Это на 18% больше предыдущего отчетного периода.

По состоянию на сентябрь, остатки россиян на криптобиржах уменьшились по сравнению с мартом на 15,8% и составили 651 млрд рублей. Из них на биткоин приходилось 69%, Ethereum – 21%, стейблкойны – 10%.

Регулятор связал отток активов со снижением уровня волатильности рынка, оказавшим влияние на торговую активность.

Объем посещений российскими пользователями сайтов бирж и обменников вырос на 56,5%, до 166,9 млн. Доля россиян в общем трафике платформ увеличилась до 7,5%. Основной рост активности пришелся на второй квартал — тогда ЦБ зафиксировал рекордный с начала 2022 года объем трафика россиян (около 88 млн посещений).

Чаще всего пользователи из РФ приобретают криптовалюты через анонимные криптообменники и P2P-разделы криптобирж. В связи с этим регулятор упомянул проблему «дропов» и сообщил, что за 2024 год сократил объем вовлеченности банковского сектора в проведение высокорисковых P2P-операций в 2,8 раза в сравнении с прошлым годом.

В прошлом майском отчете ЦБ РФ оценил объем криптовалютных операций россиян на уровне 4,5 трлн рублей.

Ранее регулятор обязал 19 кредитно-финансовых учреждений проверить трансграничные переводы физлиц-резидентов, связанные с приобретением криптовалют.