Еврокомиссия утвердила целевые показатели заполнения газовых хранилищ ЕС на 2025 год.

Еврокомиссия (ЕК) объявила вчера о том, что утвердила целевые показатели заполнения газовых хранилищ ЕС на 2025 год.

"Сегодня комиссия приняла промежуточные целевые показатели, которых государства-члены ЕС должны достичь в 2025 году, чтобы обеспечить заполнение газовых хранилищ не менее чем на 90% от емкости к 1 ноября 2025 года, как того требует регламент ЕС о хранении газа", - говорится в коммюнике ЕК.

В документе напоминается, что в этом регламенте определены целевые показатели на 1 февраля, 1 мая, 1 июля и 1 сентября 2025 года "для государств-членов, имеющих подземные хранилища на своей территории, и для государств-членов, которые подключены через газовую сеть".

"Эти целевые показатели представляют собой минимальные пороговые значения, которые государства-члены ЕС должны достичь для обеспечения надежности снабжения благодаря заполненным на зиму 2025-2026 годов хранилищам", - поясняют в Брюсселе.

Еврокомиссия также сообщила, что "с момента принятия в июне 2022 года регламент о хранении газа сыграл решающую роль в обеспечении наличия достаточного количества топлива на зиму". С тех пор каждый год превышался целевой показатель заполнения газовых хранилищ.

В ЕК также подтвердили, что в нынешнем году к крайнему сроку 1 ноября уровень заполнения хранилищ составил около 95%, то есть порядка 100 млрд куб. м газа, хранящегося в ЕС, что равнозначно примерно трети его годового потребления в Европейском союзе.