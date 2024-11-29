Китай ввел новые санкции на поставку техники и химии в Россию

С 1 декабря в КНР вступят в силу обновленные правила экспортного контроля для товаров двойного назначения, но первые проблемы уже начались, пишут «Известия» со ссылкой на российских предпринимателей.

В частности, в обновленный перечень войдет IT-оборудование, в том числе серверы и комплектующие, которые уже сейчас затруднительно привезти в Россию, а также газ аргон для сварки.

Согласно новым правилам, с китайских компаний, которые будут экспортировать продукцию двойного назначения в Россию, начнут взимать налог 25%. При этом в официальных сообщениях китайской стороны информации об этом нет.

Вместе с тем завозить товар в Россию через третьи страны также будет проблематично: экспортный контроль КНР распространяется на все поставки за рубеж, отметил вице-президент национального координационного центра международного делового сотрудничества (НКЦ) Павел Кузнецов. По его словам, теперь китайские экспортеры, помимо специальной лицензии, должны будут предоставить информацию о конечном получателе товара. Это значительно ухудшит ситуацию с проведением платежей, считает гендиректор АО «Первая Группа» Алексей Порошин.

Ранее китайские компании стали отказываться от прямых поставок своей продукции в Россию и начали требовать перенаправлять импорт в третьи страны. Это касалось товаров, которые попали в стоп-листы кодов по внешнеэкономической деятельности, например электроники. До этого торговля России с Китаем осложнилась из-за отказа китайских банков принимать платежи от российских компаний.