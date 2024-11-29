Бизнесу Кыргызстана не нравятся налоговые новации в законах: много кнута, но нет пряника

На парламентских слушаниях о поправках в законодательные акты в сфере налогообложения президент Ассоциации рынков Кыргызстана Сергей Пономарев заявил, что человечество ничего не придумало лучше метода кнута и пряника. Однако, по его словам, в предлагаемых поправках много кнута, но нет пряника.

Среди предлагаемых Министерством экономики и коммерции поправок Сергей Пономарев отметил предложение штрафовать администрации рынков на 1 миллион сомов, если предприниматели будут продавать товары без акцизных марок.

«А каким образом администрация будет контролировать всех арендаторов, нарушают они закон или нет? У них абсолютно нет ресурсов для этого. Видите, опять же больше кнута, чем определенных стимулирующих подходов. Я думаю, что это неправильно», - сказал Сергей Пономарев, которого цитируют кыргызские медиа.

Президент Ассоциации рынков заметил, что бизнес уже выступал против этого новшества, но не был услышан.