Последнее обновление: 29.11.2024 16:56

В Ростовской области после атаки дронов горит нефтебаза

Ночью несколько регионов России вновь атаковали беспилотники. В Минобороны РФ сообщили о сбитии 47 дронов - в Ростовской, Белгородской, Брянской и Воронежской областях, Краснодарском крае и Крыму.

Глава Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что после атаки дронов в Каменском районе спасатели "тушат крупный пожар на промобъекте".

Как информируют российские Telegram-каналы, горит нефтебаза "Атлас", которую Украина уже атаковала в августе.

В районе города Туапсе в Краснодарском крае РФ этой ночью во время атаки дронов раздались многочисленные взрывы, сообщили в соцсети очевидцы.

Ранее по теме


<Октябрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Ноябрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование