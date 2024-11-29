В Ростовской области после атаки дронов горит нефтебаза

Ночью несколько регионов России вновь атаковали беспилотники. В Минобороны РФ сообщили о сбитии 47 дронов - в Ростовской, Белгородской, Брянской и Воронежской областях, Краснодарском крае и Крыму.

Глава Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что после атаки дронов в Каменском районе спасатели "тушат крупный пожар на промобъекте".

Как информируют российские Telegram-каналы, горит нефтебаза "Атлас", которую Украина уже атаковала в августе.

В районе города Туапсе в Краснодарском крае РФ этой ночью во время атаки дронов раздались многочисленные взрывы, сообщили в соцсети очевидцы.