В Армении утвердили квоты на беспошлинный импорт электромобилей на 2025 год

Правительство Армении на заседании 28 ноября приняло решение об упорядочении импорта электромобилей с применением нулевой таможенной пошлины.

Согласно постановлению, общая квота на 2025 год составит 8 тыс. транспортных средств с электрическими двигателями.

Квота разделена на две категории: 5 тыс. автомобилей смогут ввезти физические лица, индивидуальные предприниматели и юридические лица, не имеющие прямых дилерских договоров с производителями. Оставшиеся 3 тыс. единиц предназначены для официальных дилеров, имеющих прямые контракты с автопроизводителями.

Для получения права на импорт в рамках второй категории компании должны предоставить действующий дилерский или дистрибьюторский договор с производителем, документы, подтверждающие обязательства по гарантийному и постгарантийному обслуживанию, а также документацию о наличии сервисного центра, включая свидетельство о собственности или договор аренды с фотографиями.

Важно отметить, что импортеры не могут использовать квоты обеих категорий одновременно: физические лица и компании без дилерских договоров не могут претендовать на квоту в 3 тыс. автомобилей, предназначенную для официальных дилеров, и наоборот.