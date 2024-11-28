Последнее обновление: 28.11.2024 16:14

Беларусь и Кыргызстан подписали соглашение об экспортных кредитах

Банк развития Беларуси и Государственный банк развития Кыргызстана подписали базовое соглашение об общих условиях предоставления экспортных кредитов. Документ подписан в ходе заседания межправительственной белорусско-кыргызской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Как сообщила пресс-служба Банка развития Беларуси, соглашение предполагает создание универсальной финансовой инфраструктуры для поддержки отечественного экспорта, в рамках которой заемные средства для потребителя будут дешевле, чем другие кредиты на эти цели.

Механизм работы подписанного соглашения предполагает предоставление Банком развития финансирования Государственному банку развития Кыргызской Республики. В свою очередь он в рамках законодательства своей страны, используя собственную клиентскую сеть, сможет выдавать эти льготные ресурсы заинтересованным в покупке белорусских товаров и услуг предприятиям. Для этого после заключения контракта покупателю необходимо будет обратиться в финучреждение Кыргызстана за получением необходимой заемной суммы из средств Банка развития.



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