Беларусь и Кыргызстан подписали соглашение об экспортных кредитах

Банк развития Беларуси и Государственный банк развития Кыргызстана подписали базовое соглашение об общих условиях предоставления экспортных кредитов. Документ подписан в ходе заседания межправительственной белорусско-кыргызской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Как сообщила пресс-служба Банка развития Беларуси, соглашение предполагает создание универсальной финансовой инфраструктуры для поддержки отечественного экспорта, в рамках которой заемные средства для потребителя будут дешевле, чем другие кредиты на эти цели.

Механизм работы подписанного соглашения предполагает предоставление Банком развития финансирования Государственному банку развития Кыргызской Республики. В свою очередь он в рамках законодательства своей страны, используя собственную клиентскую сеть, сможет выдавать эти льготные ресурсы заинтересованным в покупке белорусских товаров и услуг предприятиям. Для этого после заключения контракта покупателю необходимо будет обратиться в финучреждение Кыргызстана за получением необходимой заемной суммы из средств Банка развития.