Европейские страны бросились искать решение для оплаты российского газа после санкций США

Европейские страны, до сих пор закупающие российский газ, пытаются найти способ оплачивать поставки после 20 декабря, не нарушая новых санкций США. Об этом сообщает Bloomberg.

На прошлой неделе США ввели ограничения против Газпромбанка, через который некоторые страны Центральной Европы производили платежи за энергоносители Москвы.

Это создает риск прекращения поставок газа. До этого санкции США не касались "Газпромбанка" из-за его критической роли в обеспечении газоснабжения Европы.

Теперь ситуация изменилась. Даже если Европа сможет договориться о продлении транзита газа через Украину в 2024 году, новые санкции могут сделать невозможным оплату поставок, что фактически остановит поставки.

Больше всего новых ограничений пострадают Словакия и Венгрия, которые до сих пор зависят от долгосрочных контрактов с Газпромом.

Венгрия уже предупредила, что санкции США ставят под угрозу ее энергетическую безопасность, повышая риск раннего прекращения транзита газа через Украину.

Словакия официально не комментирует, но ее газовая компания Slovensky Plynarensky Priemysl AS активно ищет решения для сохранения поставок в 2024 году.

Турция, поставляющая российский газ в Европу из-за трубопровода "Турецкий поток", тоже обеспокоена. Власти страны ведут переговоры с США о возможности получения исключения для продления платежей через Газпромбанк.

В случае успеха Турция может стать посредником для европейских стран в осуществлении платежей за газ.