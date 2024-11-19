Последнее обновление: 19.11.2024 18:00

Дональд Туск объявил о замораживании цен на электроэнергию в Польше

Премьер-министр Польши Дональд Туск объявил о замораживании цен на электроэнергию для польских домохозяйств на следующие девять месяцев. Об этом сообщает RMF FM.

Согласно решению, механизм максимальной цены на электроэнергию на нынешнем уровне 500 злотых за МВт-ч будет продлен до 30 сентября 2025 года.

"В 2025 году электроэнергия в польских домах не подорожает", – заявил премьер-министр Дональд Туск.

"Мы замораживаем цены на энергоносители на девять месяцев, за это время должно произойти снижение тарифов", – добавил он.

По словам Туска, после девяти месяцев в 2025 году в замораживании цен на энергоносители может отпасть необходимость. Но если потребность будет, правительство может это также рассмотреть.

Максимальная цена предусматривает охват только бытовых потребителей.



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