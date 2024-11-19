Последнее обновление: 19.11.2024 18:00

Испания планирует легализовать статус около 300 тысяч мигрантов ежегодно

Новые миграционные правила Испании позволят легализовать статус около 300 тысяч нелегальных мигрантов в год в течение следующих трех лет, поскольку страна стремится расширить свою рабочую силу. Об этом заявила министр по вопросам миграции Испании Эльма Саис.

Испания разработала план, который позволит легализовать статус около 300 тысяч нелегальных мигрантов ежегодно. Это часть инициативы правительства, направленной на решение проблемы с большим количеством людей, проживающих в стране без соответствующих документов.

"Испания должна сделать выбор между открытой, процветающей страной и закрытой и бедной, и мы выбрали первое", – заявила Саис, которую цитирует Reuters.

По ее словам, страна нуждается от 250 тысяч до 300 тысяч иностранных рабочих в год, "чтобы поддерживать (свое) социальное государство".

Этот шаг является частью более широкой реформы иммиграционной политики Испании, которая также будет включать меры по повышению квалификации мигрантов и обеспечения им доступа к социальным услугам.

В начале октября премьер-министр Испании Педро Санчес объявил о мерах, которые облегчат поселение квалифицированных мигрантов в стране, а также заявил об экономических преимуществах миграции даже тогда, когда другие европейские правительства ужесточают свои границы против новоприбывших.



<Октябрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Ноябрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование