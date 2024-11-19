Власти Беларуси задались целью остановить отток экономически активного населения из районов. Это следует из заявлений Дмитрия Крутого, главы администрации Лукашенко

Представляя 19 ноября на заседании президиума ВНС проект указа об усилении роли председателей райисполкомов, он заявил: "Основная цель будущей пятилетки — остановить отток экономически активного населения из районов".

По его словам, приоритетом пятилетки являются "сильные регионы".

"Из среднего района на 8-10 тыс. занятых в экономике, по информации Белстата, уезжают 300-400 человек ежегодно ", - признал он.

Чиновник назвал ряд направлений, которые могут поспособствовать закреплению кадров на местах.

"Первое - это срочное восстановление работы райагросервисов, строительных передвижных мехколонн, сельхозхимии, организаций, отвечающих за обслуживание доильных установок, бурение скважин воды, обеспечение топливом. Второе — необходимость преобразований в АПК. Точечное, экономически обоснованное и финансово выверенное объединение хозяйств в привязке к лидерам, маякам района, возобновление или расширение практики использования мехотрядов, перемещение скота на новые молочно-товарные комплексы, ускоренная мелиорация, работа с ветхими домами, вовлечение земель в сельхозоборот", - считает Крутой.

Кроме того, необходимо активно привлекать не занятых граждан в районах, искать новые точки роста, в том числе продолжая наработанные страновые программы. Среди них он назвал проекты по развитию юго-востока Могилевской области, возрождению Полесья, интеграционным агроструктурам Витебской области.

"В разработанном проекте указа об усилении роли председателей райисполкомов мы постарались сосредоточить внимание на решении этих актуальных вопросов. Общая норма о том, что принимается распоряжение райисполкома без какой-либо серьезной ответственности со стороны исполнителя, и наличие только дисциплинарных мер взыскания не позволяют в полной мере реализовывать региональную политику, особенно касающуюся соблюдения технологических регламентов", - сказал Крутой.

Теперь одной из форм станут письменные предписания главы района. В случае их неисполнения "будет введена финансовая ответственность до 40 базовых величин — специалисты будут чувствовать уже материальную ответственность".

"Это также повысит статус и уровень документов, которые будут доводиться председателями районов", - полагает Крутой.