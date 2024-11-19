Греция намерена досрочно погасить долги на €5 млрд

Греция планирует ускорить погашение долгов, образовавшихся в период финансового кризиса в стране более 10 лет назад.

В 2025 году Афины намерены досрочно погасить облигации на сумму не менее €5 млрд, заявил в понедельник премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на мероприятии, организованном Bloomberg.

Речь идет о бондах с погашением в 2033-2042 гг.

"Мы жестко сфокусировались на бюджетной дисциплине", - сказал Мицотакис, отметив, что досрочное погашение долгов "является сигналом уверенности" правительства в госфинансах.

Отношение госдолга к ВВП в Греции остается самым высоким в еврозоне, однако страна добилась серьезных успехов в экономике за последние годы. Темпы роста ВВП Греции превышают показатель по еврозоне в целом каждый год со времен пандемии, и прогнозы показывают, что такая ситуация сохранится в 2025 и 2026 годах.

Согласно прогнозу Еврокомиссии, ВВП Греции в 2025 году увеличится на 2,3%, в 2026 году - на 2,2%. При этом ЕК ожидает повышения ВВП еврозоны в целом на 1,3% и 1,6% в 2025 и 2026 годах соответственно.

На пике финансового кризиса, который поставил под угрозу нахождение Греции в еврозоне, безработица в стране была близка к 30%. В 2024 году она, как ожидается, составит 10,5%, а к 2028 году прогнозируется ее снижение до 8,5%.

Многие налоги, введенные или повышенные правительством страны в период кризиса, были понижены или отменены, а минимальная зарплата выросла до €830 в месяц с €650 в месяц в 2019 году.

Доходность десятилетних гособлигаций Греции в понедельник составляет 3,24% годовых, что примерно соответствует процентным ставкам бумаг сопоставимых стран еврозоны. Премия к доходности 10-летних германских бондов составляет лишь 85 базисных пунктов, что является минимумом с 2008 года.

В 2023 году Греция вернула себе инвестиционный рейтинг.