Последнее обновление: 18.11.2024 18:05

В Беларуси установили расчетную норму рабочего времени на 2025 год

Постановлением Минтруда и соцзащиты № 92 от 15 ноября 2024 г. установлена расчетная норма рабочего времени на 2025 год.

Расчетная норма определена исходя из полной нормы продолжительности рабочего времени 40 часов в неделю (статья 112 Трудового кодекса) и составит не более:

2007 часов – для пятидневной рабочей недели с выходными днями в субботу и воскресенье;

2010 часов – для шестидневной рабочей недели с выходным днем в воскресенье.

Данная норма применяется нанимателем для определения численности работников, продолжительности рабочего времени, в течение которого работник обязан находиться на рабочем месте, составления графиков работ (сменности), а также в целях контроля за соблюдением норм продолжительности рабочего времени, установленных Трудовым кодексом.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.



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