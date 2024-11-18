Казахстанским фермерам перестанут выдавать субсидии с 2025 года

В 2025 году сельхозпроизводители Казахстана перестанут получать финансовые субсидии. Их заменят на кредитование под 5% годовых. Об этом сообщил вице-премьер-министр Серик Жумангарин.

По его словам, вместо субсидирования фермеры смогут рассчитывать на помощь через трансферты от акиматов, передает Kapital.kz.

«Честно говоря, в следующем году финансовые субсидии мы предоставлять не будем. Кредиты будут выдаваться под 5% - и только. Субсидии перейдут в ведение акиматов через трансферты общего характера. Проблема в том, что существующая система создает постоянную очередь, долги продолжают расти, и это нужно остановить. Как? Убрав субсидии, потому что финансирования просто нет», - сказал Серик Жумангарин.

Он подчеркнул, что в текущем году на субсидии был выделен $1 млрд из бюджета.

При этом министр отметил, что проблемы с гниением зерна и очередями на элеваторах — частые и болезненные для общества ситуации, но их можно решить.

«На самом деле ситуация, когда зерно гниет, кто-то стоит в очереди на элеваторах, очереди на сдачу сахарной свеклы, была уже не раз. Если посмотреть прессу тех лет, то эти события всегда происходят и всегда они остро воспринимаются. Мы держим руку на пульсе всех проблемных моментов и еще раз говорю, мы все эти вопросы решим, проблем нет, для себя не вижу. Мы знаем, что делать, у нас есть четкие цели, как их достичь – мы тоже понимаем», - заверил чиновник.