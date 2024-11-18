Последнее обновление: 18.11.2024 12:59

ЕАБР назвал причину роста цен в Беларуси в октябре

Основным фактором роста цен в Беларуси в октябре 2024 г. стало удорожание нерегулируемых услуг. Об этом говорится в макрообзоре Евразийского банка развития (ЕАБР).

Как сообщалось, инфляция в Беларуси составила 5,9% г/г в октябре 2024 г. после 6% г/г в сентябре.

"Основным фактором роста цен стало удорожание нерегулируемых услуг. Инфляция в услугах повысилась до 6% г/г в октябре после 5,6% г/г в сентябре. Заметный рост цен на нерегулируемые услуги обусловлен существенным увеличением затрат на оплату труда и высоким уровнем потребительского спроса", - пишут аналитики ЕАБР.

Кроме того, продолжается ускорение базовой инфляции, которая достигла 5,3% г/г в октябре после 5,1% г/г в сентябре и 4,8% г/г в августе.

В товарном сегменте инфляция оставалась умеренной благодаря воздействию мер ценового регулирования. Инфляция продовольственной корзины составила 7,2% г/г в октябре после 7,5% г/г в сентябре – ключевым фактором стало снижение цен на овощи. Незначительно замедлилась инфляция непродовольственных товаров – до 4,1% г/г в октябре после 4,2% г/г в сентябре.



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