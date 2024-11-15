Новые правила ЕС позволяют гостиницам самим устанавливать цены на Booking.com

В соответствии с новыми правилами Европейского союза гостиницы, компании по аренде автомобилей и другие поставщики туристических услуг, которые используют сайт Booking.com для привлечения клиентов, могут начать пользоваться новыми возможностями.

С 14 ноября этого года онлайн-платформа бронирования жилья Booking.com, принадлежащая компании Booking Holdings Inc., должна соответствовать всем требованиям, установленным в постановлении о цифровых рынках. Об этом сообщила пресс-служба представительства Европейской комиссии в Эстонии.

"Как важный игрок в европейской сфере туризма платформа Booking теперь должна соблюдать новое постановление. Ее роль посредника между предприятиями и клиентами в сфере размещения, аренды автомобилей и любых других видов туристических услуг станет более справедливой и открытой", – пояснила изменения комиссар ЕС по вопросам конкуренции Маргарете Вестагер.

По ее словам, до сих пор многие отели и компании по аренде в Евросоюзе были обязаны гарантировать лучшие цены на сайте Booking.com. Теперь предприниматели ЕС могут свободно устанавливать цены и условия на любом канале онлайн-продаж.

"Таким образом, постановление сделает цифровые рынки более справедливыми для компаний и более открытыми для конкуренции", – отметила Вестагер.

В частности, Booking не может повышать комиссионные или исключать предложения бизнес-пользователей из списка своих услуг за то, что на другом сайте эти же поставщики услуг предлагают другие цены.

Кроме того, поставщики услуг теперь смогут переносить данные, созданные на сайте Booking.com, на другие платформы. Это позволит отелям и другим поставщикам туристических услуг разрабатывать более инновационные и удобные для клиентов предложения, что сделает предприятия более конкурентоспособными на рынке.

Если Европейская комиссия сочтет, что деятельность Booking не соответствует требованиям, она может принять официальные меры, используя все имеющиеся в своем распоряжении средства. В случае нарушения постановления комиссия может наложить штраф в размере до 10% от общего мирового оборота компании, а при повторном нарушении – до 20%.

Новое постановление направлено на обеспечение честной конкуренции и равных условий на цифровых рынках.