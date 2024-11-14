Последнее обновление: 14.11.2024 16:49

В Беларуси установят единый порядок реализации драгметаллов и драгкамней

Депутаты Палаты представителей Нацсобрания Беларуси восьмого созыва на заседании второй сессии во втором чтении приняли поправки в закон «О драгоценных металлах и драгоценных камнях».

Как сообщает Палата представителей Нацсобрания, поправки обусловлены необходимостью гармонизации норм действующего закона «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» с положениями соглашения об особенностях осуществления операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями в рамках Евразийского экономического союза.

В частности, уточнены функции государственного пробирного надзора в части проведения экспертиз оттисков государственных пробирных клейм и драгоценных металлов, диагностики драгоценных камней, а также изготовления пробирных реактивов для нужд юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Кроме того, уточнены порядок лицензирования деятельности, связанной с драгоценными металлами и драгоценными камнями, и порядок сертификации ограненных драгоценных камней, а также установлен единый порядок реализации драгоценных металлов и драгоценных камней.

Компетенция Министерства финансов дополнена полномочиями по установлению тарифов на услуги по организации скупки драгоценных металлов и драгоценных камней у граждан для республиканских государственных нужд.

«Предыдущая версия закона действовала на протяжении 20 лет. За это время назрела необходимость корректировки его норм. Прежде всего это связано с приведением законодательства в соответствие с Соглашением об особенностях осуществления операций с драг металлами и драг камнями в рамках ЕАЭС. Принятие закона обеспечит принцип системности и комплексности правового регулирования общественных отношений в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней», - прокомментировал министр финансов Юрий Селиверстов.



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