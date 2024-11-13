Tesla шестой раз за год отзывает партию пикапов Cybertruck

Американская автомобильная компания Tesla отзовет 2431 электрический пикап Cybertruck в США. Об этом сообщает Reuters.

Следует отметить, что это уже шестой подобный шаг в этом году.

Причиной отзыва партии пикапов является потеря мощности привода, которая может увеличить риск аварии.

Неисправность приводного инвертора в Cybertrucks, изготовленных в период с 6 ноября 2023 по 30 июля 2024 года, может привести к потере тяги и увеличить риск столкновения.

В отозванных автомобилях Tesla заменит приводной инвертор инвертором, оснащенным исправным компонентом, без дополнительной оплаты.

После двухлетней задержки из-за проблем с производством и поставкой аккумуляторов, Tesla начала поставлять свой футуристический Cybertruck в 2023 году.

Грузовик, вдохновленный фильмом "Бегущий по лезвию", запущен для обновления устаревшего модельного ряда компании на фоне замедления роста спроса на электромобили, находится под пристальным вниманием инвесторов из-за значительных затрат на разработку.