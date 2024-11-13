Facebook и Instagram будут предлагать меньше персонализированной рекламы в Европе

Meta Platforms планирует предложить пользователям Instagram и Facebook в Европе возможность получать менее персонализированную рекламу, пытаясь успокоить беспокойство регуляторов. Об этом сообщает Reuters.

В течение ближайших недель люди в ЕС, которые пользуются социальными сетями компании с рекламой, смогут выбирать рекламу на основе того, что Meta называет "контекстом" - контента, который пользователь видит во время конкретного сеанса на платформах.

Эти объявления также будут таргетироваться на пользователей на основе возраста, пола и местонахождения, причем некоторые из них нельзя будет пропустить в течение нескольких секунд.

Meta также планирует снизить цену на подписку без рекламы примерно на 40% для европейских пользователей.

Этот шаг связан с тем, что европейские регуляторы активизируют усилия, направленные на ограничение власти крупных технологических компаний и создание равных условий для меньших фирм, в том числе с помощью знакового Закона о цифровых рынках (DMA), который вступил в силу в начале 2024 года.