Число банкротств физлиц в Чехии в этом году выросло на 6%

В Чехии за январь-октябрь 2024 года банкротами объявили себя 11 437 физических лиц, что на 6% больше, чем за тот же период прошлого года. Такие результаты показал анализ данных, предоставленный информагентству ČTK компанией CRIF.

Согласно информации, было подано 12 225 заявлений о финансовой несостоятельности, что на 8% больше, чем в прошлом году.

«В этом году после двух лет спада количество банкротств физических лиц начало незначительно расти, но ситуация пока далека от драматичной. Увеличение количества банкротств отмечалось в первые месяцы года, а с июля начало снижается. За тот же период 2020 г. было объявлено почти 15 тысяч банкротств физических лиц. С другой стороны, необходимо учитывать рост доли просроченных потребительских кредитов и увеличение количества предложений о банкротстве физических лиц в этом году, что является тревожным сигналом», – сказала аналитик CRIF Вера Каменичкова.

Самый высокий годовой уровень банкротств отмечен в Устийском крае: 27 банкротств на 10 тыс. жителей. За ним следует Моравско-Силезский: 21 банкротство на 10 тыс. жителей. Меньше всего финансовая несостоятельность угрожает жителям Праги, где на 10 тыс. жителей приходится всего 9 банкротств. В целом, в Чехии средний показатель за последние 12 месяцев составил 15 банкротств физлиц на 10 тыс. жителей.