Правительство Армении в 2025 году сократит расходы на госаппарат на 4%

Правительство Армении в 2025 году планирует сократить расходы на систему государственного управления на 4%. Об этом заявил министр финансов Ваге Оганнесян, представляя в парламенте проект государственного бюджета на следующий год.

По его словам, экономика страны вступает в новую фазу, когда темпы экономического роста и генерируемых доходов имеют тенденцию к возвращению к более естественным уровням.

"В этих условиях мы должны более тщательно и разумно расходовать каждую единицу налогов, уплаченных нашим обществом, продолжая при этом борьбу с теневой экономикой", - подчеркнул Оганнесян, которого цитируют местные СМИ.

Министр отметил, что сокращение расходов на госаппарат демонстрирует готовность правительства выйти из зоны комфорта и повысить собственную эффективность. При этом основной задачей на 2025 год остается обеспечение существенного прогресса в реализации правительственной программы при рациональном использовании ресурсов.

"Мы намерены финансировать программы, направленные на обеспечение безопасности страны в долгосрочной перспективе, гарантирование уровня жизни граждан и расширение экономического потенциала", - заявил глава Минфина.

Недавно утвержденный правительством проект закона о госбюджете Армении на 2025 год предусматривает значительное увеличение как доходов, так и расходов.

Согласно проекту, доходы государственного бюджета в 2025 году составят 2 триллиона 873 миллиарда драмов (около 7,39 миллиарда долларов США). Это на 11% больше ожидаемого показателя 2024 года и на 22% превышает фактический уровень доходов 2023 года.

Расходная часть бюджета на 2025 год запланирована в размере 3 триллиона 482 миллиарда драмов (примерно $8,95 млрд). Это на 13% больше ожидаемого показателя 2024 года и на 37% превышает фактический уровень расходов 2023 года.

Дефицит государственного бюджета в 2025 году ожидается на уровне около 609 миллиардов драмов ($1,57 млрд).