Производство "зеленой" электроэнергии в Молдове в шесть раз превысило ее выработку на ТЭЦ

АО Energocom приобрел в третьем квартале 2024 г. 1110 тыс. МВтч электроэнергии, большинство из которой (912,966 МВтч или 82%) у Молдавской ГРЭС, находящейся в Приднестровье и принадлежащей российской группе "Интер РАО". Об этом центральный поставщик электроэнергии сообщил в социальных сетях.

Как передает "ИНФОТАГ, теплоэлектроцентрали в Кишиневе и Бельцах произвели 12 150 мвтч - порядка 1% от потребленного объема республикой.

Увеличение доли "зеленой" энергии до 6% от закупленной Energocom, произошло в основном за счет фотоэлектрических парков.

"Если в августе 2023 г. Energocom поставил в сеть около 11 600 МВтч "зеленой" электроэнергии, приобретенной у полномочных производителей по тарифом, установленным регулятором, то в августе 2024 г. объемы почти удвоились - 21 236 МВтч. В 2024 г. практически каждый месяц генерировалось в два раза больше "зеленой" энергии, чем год назад", - говорится в сообщении компании Energocom.