Последнее обновление: 12.11.2024 21:37

В Беларуси обновили программу создания государственной зарядной сети для электромобилей

Постановлением Совета министров № 816 от 5 ноября 2024 г. обновлена программа создания государственной зарядной сети для электромобилей.

«Развитая зарядная инфраструктура в стране является ключевым фактором интенсивного внедрения электромобилей и условием для развития собственного производства электромобилей и автокомпонентов. Применение систем накопления электроэнергии и создание дополнительных децентрализованных систем энергоснабжения являются приоритетными направлениями развития разветвленной и сбалансированной зарядной инфраструктуры для эффективного обслуживания электромобилей», – говорится в документе.

В рамках программы планируется определить основные направления развития государственной зарядной сети на территории Беларуси с учетом современных мировых тенденций, а таже разработать перспективную модель развития государственной зарядной сети в городских населенных пунктах и на основных автомагистралях.

Кроме того, власти намерены определить поэтапное развитие государственной зарядной сети государственного оператора.

Программой урегулированы в том числе вопросы развития государственной зарядной сети, финансового обеспечения, основные риски и механизмы управления ими.

Постановление вступило в силу 8 ноября 2024 г.



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