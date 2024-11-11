Toyota намерена наращивать производство в Китае

Toyota намерена производить не менее 2,5 миллиона автомобилей в год в Китае к 2030 году, что позволит ей сблизить свои операции по продажам и производству в Китае и даст местным руководителям большую свободу действий в развитии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

Этот план является стратегическим поворотом крупнейшего автопроизводителя в мире на крупнейшем автомобильном рынке, что подчеркивает его стремление вернуть бизнес, который заняла BYD и другие игроки восточной Азии в последние годы.

Стратегия Toyota отличается от стратегии других мировых автопроизводителей, в том числе японских, которые либо сокращают производство, либо уходят из Китая.

По словам двух собеседников, она имеет целью увеличить производство до 3 миллионов автомобилей в год к концу десятилетия. Однако, по словам трех собеседников, пока не удалось установить официальную цель. Все они отказались назвать свои имена, поскольку этот вопрос не разглашается.

Эта цифра на 63% превышает рекордные 1,84 миллиона автомобилей, произведенных компанией в Китае в 2022 году. В прошлом году компания произвела там 1,75 миллиона автомобилей.

По словам собеседников, Toyota проинформировала некоторых поставщиков о запланированном наращивании производства, надеясь заверить производителей запчастей в своей приверженности Китаю и таким образом обезопасить свою цепочку поставок.