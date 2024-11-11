Беларуськалий продолжит добиваться отмены западных санкций

Беларуськалий будет добиваться снятия ограничений, наложенных западными странами. Об этом заявил гендиректор компании Андрей Рыбаков в эфире гостелеканала, отвечая на вопрос о том, продолжит ли компания добиваться отмены санкций.

"Будем в любом случае о себе напоминать и о тех неоправданных действиях, которые были направлены в адрес Беларуськалия и нашей страны. Поэтому мы так просто спокойно им жить не дадим", - ответил он.

Напомним, в июне 2022 года Евросоюз ввел санкции в отношении Беларуськалия, которые предусматривают запрет на покупку и транзит калийных удобрений. В сентябре 2024 года суд ЕС отклонил требование белорусского производителя об отмене санкций.