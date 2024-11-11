Последнее обновление: 11.11.2024 18:00

ЕАБР назвал причины роста золотовалютных резервов Беларуси в октябре

Евразийский банк развития (ЕАБР) назвал причины роста золотовалютных резервов Беларуси в октябре 2024 года.

Как сообщалось, золотовалютные резервы Беларуси выросли на $75,6 млн за октябрь и составили $8933,9 млн на 1 ноября.

«Рост обусловлен увеличением стоимости золота (+$177,9 млн) вследствие повышения цен на него на 4% в октябре», - говорится в еженедельном макрообзоре ЕАБР.

Резервы в иностранной валюте снизились на $79,8 млн, при этом на внутреннем валютном рынке предложение иностранной валюты превысило ее покупку на $161,4 млн, сохраняя тенденцию второго полугодия.

С начала года золотовалютные резервы выросли на $806,5 млрд, в том числе за счет золота на $1163, млрд.

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