Международные резервы Грузии за октябрь упали на 13%

Международные резервы Грузии на 31 октября 2024 года составили $4 млрд 84,9 млн. Об этом говорится в отчетности Нацбанка страны.

Таким образом, резервы сократились с начала года на 18,5%, или на $924,7 млн.

В октябре резервы снизились на 13,3%, или на $627,5 млн.

В результате на конец октября резервы достигли минимального значения за прошедшие 28 месяцев.

В структуре международных резервов активы в инвалюте на 31 октября составили $2,99 млрд, сократившись с начала года на 34,2%, в том числе на 17,6% в октябре.

Стоимость монетарного золота в составе резервов на отчетную дату равнялась $627,4 млн, увеличившись по сравнению с показателем на конец марта в 1,9 раза, в том числе выросла на 4% в октябре.

Нацбанк Грузии в марте этого года впервые включил монетарное золото в состав резервов, купив 7 тонн за $500 млн.

Специальные права заимствования (SDR) МВФ на 31 октября в резервах были равны $465,2 млн (рост на 3% с начала года).

В конце мая МВФ в отчете о ежегодных консультациях с властями страны заявил, что международные резервы Грузии упали "ниже порога адекватности МВФ".