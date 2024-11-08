Последнее обновление: 08.11.2024 13:57

Обогащенный уран для чешских АЭС продолжит поставлять британская компания

Urenco продолжит поставлять обогащенный уран для производства топлива для чешских АЭС. Чешский энергетический холдинг ČEZ заключил с британской компанией договор о сотрудничестве со сроком действия минимум до середины 1930-х годов

Urenco владеет мощностями по обогащению урана в Германии, Нидерландах, Великобритании и США и поставляет топливо для АЭС в 15 странах.

Еще одним поставщиком обогащенного урана для чешских атомных электростанций является французская компания Orano.

Расширяя сотрудничество с Urenco, ČEZ хочет получать больше ресурсов, что, мнению компании, повысит безопасность работы АЭС в случае, если у одного из поставщиков возникнут проблемы.

В прошлом уран для чешских АЭС поставлял российский производитель ядерного топлива «ТВЭЛ». Сотрудничество с ним по соображениям безопасности прекратилось после начала войны в Украине.

ČEZ также пользуется услугами таких поставщиков топливных сборок как американская компания Westinghouse и французская Framatome.



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