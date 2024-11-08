Азербайджан объединяет транспортные и коммуникационные госкомпании в холдинг

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал в четверг указ о создании "Азербайджанского транспортно-коммуникационного холдинга" (AZCON), которому в управление передаются 13 крупных государственных компаний.

Согласно указу, целью создания холдинга является совершенствование деятельности государственных предприятий в сфере транспорта и коммуникаций, в том числе создание гибкой системы управления для повышения их экономической эффективности и увеличения доходов госбюджета.

В управление AZCON переданы 7 крупных госпредприятий в сфере транспорта: ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL), ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД), ЗАО "Каспийское морское пароходство" (ASCO), ЗАО "Бакинский метрополитен", ЗАО "Бакинский Международный морской торговый порт", ООО BakuBus и Бакинский судостроительный завод, а также 6 госкомпаний в сфере коммуникаций: космическое агентство Azerkosmos, а также ООО Aztelekom, AzInTelecom, Azerpocht, Baki Taksi и производственное объединение "Телерадиовещание и спутниковые коммуникации".

Холдинг будет действовать в форме публичного юридического лица, его уставный капитал составит 10 млн манатов ($5,88 млн по текущему курсу).

Контроль за деятельностью холдинга будет осуществлять наблюдательный совет в составе 7 человек. Председателем совета станет министр цифрового развития и транспорта Азербайджана.