Валютные резервы Китая в октябре снизились на 1,7% и составили $3,261 трлн. Об этом сообщило Государственное управление валютного контроля (SAFE) страны.

Курс юаня в октябре снизился примерно на 0,6% относительно американской нацвалюты. Между тем доллар США подорожал на 0,8% к корзине основных мировых валют.

Резервы золота в КНР на конец прошлого месяца составляли 72,8 млн унций, сообщило также SAFE. Объем запасов драгметалла остается на этом уровне с апреля.

При этом в стоимостном выражении резервы золота увеличились до $199,06 млрд со $191,47 млрд в конце сентября.