В Казахстане будут производить грузовые электровозы нового типа

АО «НК «Қазақстан темір жолы» и ALSTOM Transport SA подписали в Париже соглашение о производстве в Казахстане нового типа грузового электровоза.

Как сообщает пресс-служба АО «НК «Қазақстан темір жолы», документ предусматривает производство на электровозосборочном заводе в Астане и поставку нового типа грузовых магистральных электровозов с асинхронными тяговыми двигателями – KZ6A.

«Эта модель отвечает потребностям развития грузовых перевозок и придет на замену устаревшим локомотивам ВЛ-80 образца 1980 г. Новый тип электровоза дешевле на 40%, более экономичен, позволяет снизить потребление энергии на 20%», - говорится в сообщении КТЖ.

Кроме того, по соглашению сторон начато создание центра компетенций в городе Астане по развитию и внедрению современных технологий управления перевозочным процессом, обеспечивающих высокий уровень безопасности движения поездов.

ALSTOM также инвестирует €50 млн на строительство четырех центров технического обслуживания электровозов с созданием свыше 700 постоянных рабочих мест.