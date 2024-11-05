Новый резидент СЭЗ «Минск» запустит производство грузового коммерческого транспорта

В СЭЗ «Минск» зарегистрирован новый резидент ООО «МаркетГруппБел».

Как сообщает пресс-служба СЭЗ, компания запустит производства коммерческих транспортных средств с повышенными эксплуатационными характеристиками.

В частности, планируется наладить выпуск грузовых транспортных средств, начиная от самосвалов и бортовых автомобилей, заканчивая специализированной техникой: мусоровозами, автовышками и не только.

Поставщиками машинокомплектов выступят китайские компании. Для изготовления автотехники будут использованы шасси и комплектующие белорусского и собственного производства, а также ведущих мировых производителей.

В рамках проекта предусматривается создание 25 рабочих мест. Начало производственной деятельности запланировано на первый квартал 2025 года. Продукция будет поставляться в основном на внутренний рынок, также планируется экспорт в Россию.