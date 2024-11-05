ЕБРР выделит более €2 млрд на инфраструктурные проекты в Казахстане

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделит более €2 млрд на реализацию инфраструктурных проектов в Казахстане. Об этом сообщила пресс-служба ЕБРР.

«В ходе двухдневного визита в Казахстан президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо встретилась с президентом Касым-Жомартом Токаевым и приняла участие в 36-м пленарном заседании Совета иностранных инвесторов. Во время встречи Рено-Бассо положительно высказалась об инициативах правительства по улучшению инвестиционного климата в Казахстане и ускорению экономических реформ с целью удвоения ВВП к 2029 году. Была подчеркнута важность национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов Казахстана, в который ЕБРР готов инвестировать не менее €2 млрд в течение следующих пяти лет. Реализация такого амбициозного плана потребует привлечения финансирования как из государственных, так и из частных источников, по линии международных банков развития и применения модели государственно-частного партнерства (ГЧП)», - говорится в сообщении.

Президент ЕБРР отметила важность дальнейших инвестиций в национальную сетевую инфраструктуру для интеграции новых мощностей возобновляемых источников энергии и сообщила, что Банк работает с Казахстанской компанией по управлению электрическими сетями (АО KEGOC) по реализации проекта «Присоединение Западной зоны».

Банк положительно оценил правила закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына» и их транспарентность, что позволило их применить для проекта с АО KEGOC.

В текущем году ЕБРР более чем удвоил свои ежегодные инвестиции в Казахстан, которые по итогам 2024 года могут составить более €650 млн в рамках 22 проектов.