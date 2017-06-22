ЕБРР даст $140 млн Полиметаллу на проект Кызыл в Казахстане

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставит одному из крупнейших производителей драгметаллов в РФ компании Полиметалл $140 миллионов для разработки крупного месторождения золота в Казахстане, сообщил в четверг банк, после российской аннексии Крыма заморозивший финансирование проектов в РФ.

Полиметалл, головная структура которого зарегистрирована на Джерси, добывает золото и серебро в России, Казахстане и Армении. Компания приобрела крупный казахстанский проект Кызыл, куда входят золоторудные месторождения Бакырчик и Большевик, в 2014 году примерно за $600 миллионов денежными средствами и акциями.

Эффективный срок кредита ЕБРР составляет пять лет, дата окончательного возврата наступит в декабре 2022 года, сообщил Полиметалл в четверг.

Совокупный объём инвестиций в проект, который в 2018 году может принести Полиметаллу первые 80.000 тройских унций (2,5 тонны) золота, оценивается в $375 миллионов, включая затраты на расширение Амурского ГМК в РФ для переработки половины концентрата Кызыла. Согласно майской презентации компании, в 2017 году вложения в проект могут составить $145 миллионов.

К 2020 году Полиметалл, которому в Казахстане также принадлежат Варваринское и купленное у Glencore Комаровское месторождения, планирует добывать в республике около 14 тонн золота, или 25 процентов от ориентира по добыче всей группы в 56 тонн (1,8 миллиона унций) в пересчёте на золотой эквивалент.