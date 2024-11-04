Китай нацелен на $56 млрд объема индустрии применения ядерных технологий к 2026 году

Китай обнародовал план действий по содействию высококачественному развитию индустрии применения ядерных технологий на 2024-2026 гг., согласно которому страна стремится к достижению годового объема прямых экономических производств в указанной индустрии в размере 400 млрд юаней (около $56 млрд) к 2026 году.

На днях этот план был опубликован Национальным агентством КНР по атомной энергии (НААЭ) и Государственным комитетом по делам развития и реформ КНР. В нем отмечается, что развитие индустрии применения ядерных технологий является необходимым шагом на пути обеспечения высококачественного развития атомной промышленности, а также важным подходом для поддержки трансформации и модернизации различных отраслей народного хозяйства страны, пишет Синьхуа.

К 2026 году независимый инновационный потенциал в китайской индустрии применения ядерных технологий будет значительно повышен, в то время как производственные сферы этой индустрии будут в дальнейшем расширены, предусматривается в плане.

В соответствии с документом, в течение ближайших трех лет в стране будет достигнут прорыв в некоторых ключевых технологиях, сформирован ряд платформ для инновационной деятельности, а также созданы новые предприятия, ориентированные на применение ядерных технологий в таких областях, как медицинская диагностика и лечение, сельскохозяйственная селекция, пищевая промышленность, модификация материалов и обеспечение безопасности.